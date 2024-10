Ibla Buskers 2024: un sabato da record a Ragusa Superiore. FOTO GALLERY

Stasera si chiude la 29esima edizione di Ibla Buskers, con il tradizionale Gran Galà dei Saluti che concluderà una delle edizioni più partecipate di sempre. Il festival ha trasformato Ragusa Superiore in un grande palcoscenico a cielo aperto, attirando migliaia di spettatori provenienti da tutta la Sicilia.

Il cuore di “Supra”, Ragusa Superiore, è stato invaso da una folla straordinaria. Via Roma, piazza San Giovanni, piazza Poste, via Mariannina Coffa, via Sant’Anna e altre vie del centro storico hanno registrato una presenza di migliaia di persone, con tutte le piazze gremite e gli esercizi commerciali, soprattutto della ristorazione, presi d’assalto. L’atmosfera era vibrante, con le vie illuminate dai colori vivaci degli spettacoli e animate dalle risate e dagli applausi del pubblico.

Le bellissime esibizioni dei numerosi artisti di strada hanno lasciato il pubblico senza fiato, portando in scena esibizioni accattivanti e divertenti, alcune anche spettacolari, in particolare delle acrobatiche, di assoluta difficoltà.

Anche i bambini hanno avuto il loro spazio al festival grazie alla Kids Circus Zone, che offre ai più piccoli l’opportunità di mettersi alla prova con giochi di equilibrio, giocoleria e acrobazia. Un’esperienza immersiva che continuerà fino a stasera, regalando ai giovani spettatori momenti di pura magia circense.

Stasera il festival si chiuderà con il tanto atteso Gran Galà dei Saluti, che vedrà gli artisti riuniti per un’ultima, grande esibizione corale. L’occasione per rivivere le emozioni di questi giorni e salutare gli artisti che hanno reso unica questa 29esima edizione sostenuta dalla Regione, dal Comune di Ragusa, dal Libero Consorzio Comunale e da vari sponsor privati tra cui Pizzeria Camiolo, Yblon, Officina 31, Andrea Licitra, Sergio Tumino. Info e programma sul sito www.iblabuskers.it e sui canali social.

© Riproduzione riservata