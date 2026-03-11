Ianelli show a Castellaneta: la Virtus Ragusa vince e prepara la sfida con Reggio

La vittoria in trasferta che serviva per riprendere slancio è arrivata. La Virtus Ragusa torna a sorridere lontano da casa e lo fa con una prestazione convincente sul campo di Castellaneta, grazie anche alla grande prova del capitano Giovanni Ianelli.

Il leader della formazione ragusana è stato tra i grandi protagonisti del match, mettendo a referto 18 punti con un perfetto 4 su 4 da tre punti, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della squadra sponsorizzata SuperConveniente.

Un successo pesante anche per la classifica: Ragusa resta infatti in vetta al girone F della Serie B Interregionale, appaiata a Viola Reggio Calabria e Ondatel Matera.

Ianelli: “Serviva una vittoria in trasferta”

Dopo un periodo di difficoltà soprattutto lontano dal proprio parquet, la squadra allenata da Marco Di Gregorio ha reagito con carattere e spirito di gruppo.

“Avevamo bisogno di una vittoria in trasferta per riprendere ritmo fuori casa – spiega Ianelli –. La sconfitta contro Basket Barcellona era arrivata anche per alcune assenze importanti: io non sono riuscito a giocare e l’espulsione di Adeola non ha aiutato. I ragazzi hanno comunque provato a fare il massimo, ma con rotazioni così corte diventa difficile”.

Il capitano sottolinea anche come la squadra avesse ritrovato fiducia già dopo il successo contro Mola New Basket.

“A Castellaneta è stata una partita complicata. In attacco abbiamo giocato bene di squadra, passandoci la palla e riuscendo a segnare 100 punti. Però dobbiamo migliorare in difesa: 97 punti subiti sono troppi. Contro squadre più organizzate potremmo pagare caro un atteggiamento troppo morbido”.

Domenica il big match al PalaPadua

Archiviata la trasferta pugliese, ora l’attenzione è tutta rivolta alla prossima sfida di campionato.

Domenica alle 18, al PalaPadua, andrà in scena il big match contro la Viola Reggio Calabria, una gara che potrebbe pesare moltissimo nella corsa alla vetta del girone.

“È inutile parlare dell’importanza della partita – conclude Ianelli –. Abbiamo bisogno di vincere per portarci davanti in classifica. Loro sono una squadra forte, costruita bene, con giocatori di grande qualità. Dovremo prepararla al meglio e ridurre al minimo gli errori”.

© Riproduzione riservata