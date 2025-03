I Vigili del Fuoco di Ragusa trovano il corpo dell’avvocato scomparso a Catania

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Andrea Di Mauro, l’avvocato 53enne scomparso il 4 marzo scorso nella zona della Plaia di Catania. Il suo corpo senza vita è stato trovato ieri grazie all’intervento del Nucleo Cinofili dei vigili del fuoco di Ragusa, che hanno avuto un ruolo determinante nel ritrovamento.

Le operazioni di ricerca, che si sono svolte anche con l’ausilio di droni e un elicottero, hanno coinvolto numerose squadre, tra cui i vigili del fuoco del Comando di Catania, i Nuclei Sommozzatori di Catania e Reggio Calabria, e la Sezione Navale. A individuare il corpo dell’avvocato è stato il contributo fondamentale di “Kira”, un cane labrador di colore scuro del Nucleo Cinofili di Ragusa, che ha guidato i soccorritori verso il luogo esatto del ritrovamento, un campo adiacente a viale Kennedy, nei pressi della riserva Oasi del Simeto.

Il corpo dell’avvocato è stato trovato in un’area lontana dal mare, segno che le ricerche non si sono limitate all’area costiera. Presenti sul posto anche i familiari della vittima, che hanno seguito le operazioni di ricerca insieme ai soccorritori e al medico legale. Il ritrovamento segna la fine di una lunga e dolorosa attesa per i familiari e per tutti coloro che avevano partecipato alla disperata ricerca dell’uomo.

© Riproduzione riservata