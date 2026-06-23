Macabro ritrovamento vicino Ibla: cane ucciso e impiccato

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Un gesto crudele, difficile persino da immaginare. Il ritrovamento di un cane impiccato nei dintorni di Ragusa Ibla ha scosso profondamente la comunità iblea, provocando sgomento, rabbia e incredulità tra cittadini e associazioni animaliste.

La notizia si è rapidamente diffusa sui social network, dove centinaia di utenti hanno espresso dolore e indignazione per una vicenda che riporta al centro dell’attenzione il tema della tutela degli animali e della lotta contro ogni forma di maltrattamento.

A intervenire è stato anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha affidato ai social un messaggio di ferma condanna.

«La vicenda del ritrovamento di un cane impiccato nei dintorni di Ibla è angosciante e terribile. Supporteremo come possibile le Forze dell’Ordine affinché sia fatta luce al più presto su questo abominio», ha dichiarato il primo cittadino.

Parole che riflettono il sentimento diffuso in città davanti a un episodio che, qualora fosse confermata la natura dolosa dell’accaduto, rappresenterebbe un atto di inaudita violenza nei confronti di un essere indifeso.

Le Forze dell’Ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

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