I Rotary iblei donano ecografo portatile ad Asp Ragusa - Ragusa Oggi

Consegnato all’Asp Ragusa un ecografo portatile che permetterà di effettuare le visite a domicilio. La donazione arriva dai club Rotary della provincia di Ragusa e la piccola cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del manager Asp, Angelo Aliquò e del governatore del Rotary Sicilia Malta, Valerio Cimino. Come spiegato durante l’incontro, l’ecografo portatile sarà attivo nelle unità straordinarie di continuità assistenziale e permetterà di effettuare l’esame a domicilio. In Sicilia donazioni simili hanno riguardato le varie Asp, come confermato da Cimino: “Il Rotary ha effettuato varie donazioni alle strutture sanitarie siciliane e alle famiglie in difficoltà. Questo è solo uno dei nostri progetti. Abbiamo realizzato anche un grosso progetto nazionale a cui abbiamo fornito tecnologie innovative per il pre-triage e barelle di contenimento biomedico”. A sottolineare la valenza della donazione collettiva è stato Valentino Coria presidente del Rotary Club Ragusa Hybkla Herea: “E’ un’azione che ha fatto il Rotary dell’area iblea nella comunione d’intenti che ha contraddistinto da sempre i singoli club service. E il modo più naturale di far vedere la vicinanza del Rotary al nostro territorio”. E sono intervenuti anche i vari presidenti degli altri club servizi iblei. Tra loro anche Emanuele Gucciardello presidente del Rotary Vittoria: “E’ bello poter contribuire fattivamente all’interno di queste iniziative. Il nostro club service di Vittoria, così come quelli delle altre città iblee, si è mobilitato raccogliendo i fondi necessari”.