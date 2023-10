I ragusani ballano e regalano 25 televisori all’ospedale Giovanni Paolo II

L’Asp di Ragusa ha ricevuto in dono ben 25 televisori, grazie all’iniziativa “La Notte delle Stelle”, organizzata da nel mese di agosto a Marina di Ragusa da Ciccio Barone e da altri amici che hanno voluto realizzare una reunion dei dj del vecchio Koala Maxi. Questo evento ha dimostrato quanto sia possibile fare quando le persone si uniscono per una causa comune. I televisori sono stati acquistati con i proventi dell’evento, 5000 euro, e sono stati donati all’ospedale con l’obiettivo di metterli a disposizione dei pazienti.

La donazione grazie alla raccolta di 5000 euro

I televisori donati saranno destinati a diversi reparti dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. In particolare, 12 di essi andranno al reparto di Pediatria, altri 12 al reparto di Ostetricia e uno al reparto di Talassemia. Specialmente per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria ora avranno la possibilità di svagarsi un po’ di più durante la loro presenza in ospedale.

L’apprezzamento del direttore sanitario aziendale

Alla consegna dei televisori, il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, ha espresso la sua gratitudine per questa dimostrazione di generosità. Ha dichiarato: “Ringrazio chi si è speso per questa raccolta fondi. Si pensa sempre che alla Sanità pubblica bastino i fondi regionali e nazionali, in realtà non è così. Gli sforzi dei privati contribuiscono in maniera concreta a rendere più accoglienti i nostri reparti e a permettere ai pazienti di svagarsi per alcune ore”. Questa iniziativa è stata possibile grazie all’impegno di privati cittadini, tra cui Saretto Tumino, Maurizio Lessi e Ciccio Barone