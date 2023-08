La notte delle stelle: raccolti 5000 euro durante la festa ispirata al vecchio Koala Maxi. FOTO GALLERY

Nella suggestiva cornice del Calamanca si è svolta “La notte delle stelle” in occasione di San Lorenzo.

Un evento che ha riportato in vita la magia degli anni ’90 e 2000, riunendo le generazioni che hanno vissuto la movida di quel periodo e che ha avuto un duplice scopo: ricreare un’atmosfera di festa e donare per beneficenza.

La reunion



L’organizzatore di questa serata speciale è stato Ciccio Barone, che ha radunato un gruppo di dj del vecchio Koala Maxi, il noto locale che ha fatto la storia della vita notturna nella zona. Ciò che rende questa reunion ancora più significativa è che, anche se inizialmente non era intenzione di Barone organizzare un incontro simile, l’entusiasmo e il desiderio di rivedere volti noti hanno fatto sì che questa “reunion non voluta” diventasse un’occasione da non perdere.

I fondi raccolti andranno a supporto dei reparti dell’ospedale di Ragusa



L’atmosfera magica di una notte di San Lorenzo ha fatto da sfondo a questa serata speciale. L’obiettivo principale era quello di raccogliere fondi per beneficenza, in particolare per sostenere i reparti di ostetricia e pediatria presso l’Ospedale Giovanni Paolo II. Grazie al contributo generoso degli sponsor e alla partecipazione attiva dei presenti, è stata raggiunta una somma considerevole di 5000 euro. Questi fondi saranno utilizzati per acquistare televisori e giochi da donare alle stanze dei degenti, rendendo più piacevole il soggiorno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Sono stati simbolicamente consegnati ai vertici dell’Asp, che erano presenti, assieme ai primari dei reparti.

Un momento di festa a cui faranno seguito altri



La serata è stata un vero trionfo di emozioni e ricordi, grazie all’energia dei partecipanti e alla selezione musicale curata dai dj, che ha fatto rivivere i successi di quel periodo. L’atmosfera conviviale e festosa ha permesso a vecchi amici di ritrovarsi e a nuove amicizie di formarsi.