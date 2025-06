“I Luoghi del Cuore” del FAI premia Cava Ispica, che arriva al secondo posto. Ottimo risultato anche per la Fornace Penna

Il Parco Regionale di Cava Ispica si conferma uno dei luoghi più amati e votati dagli italiani nel 12° censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI e Intesa Sanpaolo. Con oltre 32.154 voti, questa spettacolare area naturalistico-archeologica non solo incanta per la sua straordinaria bellezza, ma è anche simbolo di un impegno concreto verso la tutela e la valorizzazione di un patrimonio unico al mondo. Cava Ispica si è piazzata al secondo posto nella classifica regionale e al 6 posto in quella nazionale.

Cava Ispica, con le sue grotte preistoriche, le antiche necropoli rupestri e i sentieri che si snodano tra flora e fauna mediterranea, rappresenta un vero e proprio scrigno di storia e natura, capace di raccontare millenni di civiltà. Eppure, nonostante il valore inestimabile, il sito soffre da anni di carenze strutturali e manutentive che mettono a rischio la sua fruibilità e conservazione.

A pochi passi dal parco, l’ex Fornace Penna, un’antica struttura industriale ormai abbandonata, emerge come un’altra sfida e opportunità per tutta la Sicilia. Un luogo carico di memoria e di storie, dove il passato produttivo si intreccia con il bisogno di rinascita culturale e sociale. Per l’ex Fornace Penna, i voti sono stati 5719 e si piazza così al settimo posto in classifica regionale e all’86° posto in quella nazionale. Grazie al voto massiccio dei cittadini e delle comunità locali, entrambi i siti hanno ora la possibilità di accedere ai fondi messi a disposizione dal bando del FAI, con un contributo fino a 50.000 euro per progetti di recupero e valorizzazione.

