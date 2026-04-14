Acate celebra San Vincenzo Martire: tradizione, spettacolo e grandi eventi

La città di Acate si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell’anno: la Festa in onore di San Vincenzo Martire. Un evento che intreccia fede, tradizione e intrattenimento, capace di coinvolgere l’intera comunità e attrarre visitatori da tutta la Sicilia.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianfranco Fidone, ha messo a punto un programma ricco e articolato, pensato per unire generazioni diverse e valorizzare le radici culturali del territorio. Accanto alle celebrazioni religiose, cuore autentico della festa, prende forma un calendario di eventi che trasforma il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Sfilate storiche e tradizione lungo Corso Indipendenza

Tra i momenti più attesi tornano le tradizionali sfilate lungo Corso Indipendenza, simbolo della festa e appuntamento imperdibile per cittadini e turisti. Le giornate dal 24 aprile al 2 maggio saranno animate da sfilate equestri, cortei storici, gruppi folkloristici, bande musicali, sbandieratori e majorette.

Uno spettacolo diffuso che si snoderà tra Piazza Libertà e Piazza Matteotti, rinnovando una tradizione storica ma con uno sguardo contemporaneo, capace di coniugare memoria e innovazione.

Grandi concerti e musica protagonista

Non solo tradizione, ma anche grande musica. Tra gli eventi di punta spicca il concerto di Michele Zarrillo, in programma sabato 25 aprile alle ore 22:30 in Piazza Libertà. Un nome di prestigio che arricchisce ulteriormente il cartellone e promette di attirare un vasto pubblico.

Il programma musicale prosegue con la “Ultimo Tribute Band”, attesa lunedì 27 aprile, e con “Souvenir d’Italy”, tributo ai Ricchi e Poveri, in calendario sabato 2 maggio. Un’offerta variegata che spazia tra generi e generazioni, rendendo la festa ancora più inclusiva.

Il sindaco: “Un’esperienza che racconta la nostra identità”

«Acate è pronta – afferma il sindaco Gianfranco Fidone –. Anche quest’anno proponiamo un programma di alto livello, capace di unire nomi storici della musica italiana a una tradizione che rappresenta la nostra identità più autentica».

Il primo cittadino sottolinea come la Festa di San Vincenzo Martire rappresenti non solo un momento religioso, ma anche una vetrina per il territorio: «Sarà un’occasione per far conoscere Acate, le sue bellezze e le sue tradizioni in tutta la Sicilia, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e indimenticabile».

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