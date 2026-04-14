Fumata bianca per l’autoporto di Vittoria: intesa tra istituzioni per il rilancio

Passo avanti decisivo per il futuro infrastrutturale del territorio ibleo. La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. e il Comune di Vittoria hanno avviato un’interlocuzione istituzionale finalizzata al completamento dell’autoporto cittadino, opera strategica per la logistica e lo sviluppo economico dell’area.

L’incontro ha visto protagonisti l’Amministratore Unico della SIS, l’avvocato Michele Pivetti Gagliardi, e il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, con l’obiettivo di definire un percorso operativo condiviso per rilanciare e portare a compimento l’opera.

Verso un protocollo d’intesa per sbloccare il progetto

Nel corso del confronto è stata concordata la prossima sottoscrizione di un protocollo d’intesa che formalizzerà l’avvio delle attività necessarie al completamento dell’autoporto.

Il documento rappresenterà la cornice operativa entro cui si muoveranno SIS e amministrazione comunale, con l’obiettivo di attivare tutte le interlocuzioni istituzionali utili a reperire le risorse finanziarie e a definire l’iter tecnico e amministrativo dell’opera.

Il Comune di Vittoria ha ribadito la volontà che la SIS assuma un ruolo centrale nella gestione del processo, puntando a rendere l’infrastruttura pienamente funzionale al servizio delle imprese e del sistema produttivo locale.

Autoporto strategico per la logistica siciliana

La Società degli Interporti Siciliani ha confermato la propria disponibilità a raccogliere la sfida, riconoscendo nell’autoporto di Vittoria un’infrastruttura di rilevanza strategica per l’intera rete logistica regionale.

L’obiettivo è quello di rafforzare il sistema degli interporti siciliani, migliorando l’efficienza dei collegamenti e la competitività del territorio nel settore dei trasporti e della distribuzione delle merci.

Le dichiarazioni

“Sono contento del proficuo incontro con il sindaco di Vittoria – ha dichiarato Michele Pivetti Gagliardi – la nostra intenzione è quella di diventare motore di sviluppo per l’intera area. L’autoporto di Vittoria gioca un ruolo strategico per tutta la Sicilia”.

Sulla stessa linea il sindaco Francesco Aiello: “L’incontro rappresenta un passo importante verso una collaborazione concreta per superare il torpore degli ultimi anni. Questa disponibilità si inserisce in sintonia con l’indirizzo del presidente Renato Schifani, anche in relazione alle strategie sul cargo dell’aeroporto di Comiso, per rispondere alle esigenze del territorio”.

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