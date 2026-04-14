Solidarietà in festa a Pozzallo: Emergency chiude il ciclo con un evento speciale

Si chiude in grande stile il ciclo di appuntamenti del gruppo di Emergency di Pozzallo legato all’iniziativa nazionale “Le 100 cene”, il progetto solidale che unisce convivialità e sostegno ai progetti umanitari dell’organizzazione.

Dopo il successo delle tappe di Pozzallo e Modica, i volontari tornano in città per il terzo e ultimo appuntamento dell’anno, in programma mercoledì 22 aprile alle ore 20:00 presso il locale “A Utti”. Una serata che promette di unire gusto, musica e solidarietà in un’unica esperienza condivisa.

Cena solidale e musica live: la novità dell’ultima tappa

La formula consolidata delle “100 cene” si arricchisce per l’occasione di una novità speciale: la musica dal vivo. A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà l’esibizione dei RAVEN, progetto nato nel 2022 dall’intesa artistica tra Ilde Poidomani e Gabriele Giummarra.

Il duo proporrà un repertorio acustico che attraversa i grandi classici del grunge e del folk internazionale, reinterpretando brani iconici di artisti come Johnny Cash e i Pearl Jam, offrendo al pubblico un viaggio musicale intenso e coinvolgente.

Un’anteprima del percorso artistico che confluirà nel loro primo album di inediti, atteso per il 2027.

Solidarietà e impegno al centro dell’iniziativa

Al centro della serata resta la missione che da sempre guida Emergency: raccogliere fondi per sostenere progetti di assistenza sanitaria gratuita e di alta qualità destinati alle vittime di guerre, povertà ed esclusione sociale.

Un modello di solidarietà che, attraverso eventi come “Le 100 cene”, trasforma la partecipazione dei cittadini in un gesto concreto di aiuto verso chi vive situazioni di emergenza nel mondo.

Un percorso che continua

L’evento di Pozzallo chiude un percorso che ha confermato la capacità di mobilitazione del gruppo locale di Emergency e la forte risposta del territorio.

Ma non si tratta di un punto di arrivo: già si guarda ai prossimi appuntamenti di maggio, con una serie di iniziative domenicali all’aperto dedicate alla scoperta delle eccellenze del territorio, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

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