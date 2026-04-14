Emozione a Scicli: Zingaretti e Ranieri accolti dai ragazzi di Agire

Da anni è il soggetto, la cooperativa Agire, che ha dato lustro al Comune di Scicli, come ente locale e come città. Sono questo manipolo di ragazzi ad accogliere, a fare da ciceroni e da un po’ di tempo anche a fare…le pulizie nei siti culturali a loro affidati da circa dieci anni sostituendosi al personale comunale. Una cooperativa, presidente Liana Galesi, che è una garanzia di accoglienza, la stessa che ha deciso di spendersi per l’inclusione inserendo nel suo organico persone diversamente abili. Un successo questo percorso che è andato avanti in maniera lineare senza irte salite grazie alle idee molto chiare di cui godono i giovani di “Agire” capaci di muoversi con disinvoltura dal Commissariato di Vigata, con le scene ancora in vita della celebre serie televisiva, all’antica farmacia Cartia, alla chiesa di Santa Teresa al palazzo Spadaro.

Per i ragazzi di Agire ieri la gioia di accogliere Luca Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri. Non poteva mancare la foto dell’attore, regista e produttore cinematografico romano con Enrico Statello, giovane sciclitano dalla vasta e vivace cultura andata oltre la sua disabilità.

“Visita inaspettata e tanto gradita – commenta la presidente di Agire, Liana Galesi – il commissario Montalbano è tornato nella sua ‘Vigata’ e nel set cinematografico per eccellenza del ‘Commissariato di Vigata’ gestito dalla nostra cooperativa dalla sua apertura al pubblico dal 2018. Luca Zingaretti, accompagnato dalla moglie l’ attrice Luisa Ranieri, ha così potuto rivivere i momenti delle riprese di ‘Montalbano’ e conoscere il lavoro di accoglienza turistica e di inclusione sociale che le ragazze e i ragazzi della nostra cooperativa portano avanti a Scicli dal 2017. Poter raccontare a Luca e Luisa il nostro percorso e mostrare come quel set cinematografico sia diventato oggi un presidio di progettualità sociale è stato il riconoscimento più bello per il lavoro svolto in questi anni. Certi luoghi non sono solo scenografie, sono pezzi di anima. Grazie a Luca Zingaretti e Luisa Ranieri per la gentilezza e per aver riportato, anche se per poche ore, la magia del Commissario tra le vie di Scicli”.

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