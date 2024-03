I lavori dell’autostrada verso Modica vanno avanti. Parola dell’assessore Falcone

I lavori di realizzazione dei lotti autostradali da Ispica-Pozzallo a Modica, dell’autostrada Siracusa – Ragusa – Gela, vanno avanti e non si bloccano. Parola dell’assessore regionale alla mobilità e trasporti, on. Falcone che nelle ultime ore ha effettuato un nuovo sopralluogo. Dice che il cantiere va avanti e che dunque vengono, almeno al momento, superati i problemi che sono stati paventati nei giorni scorsi e che avrebbero potuto portare ad uno stop. Queste le parole di Falcone: “Cantiere in regola e posti di lavoro garantiti: una nuova autostrada per la Sicilia. Guardate alle mie spalle e condividete, ecco la Modica – Ispica che non si ferma e prende forma. Sono questi gli orizzonti infrastrutturali che devono diventare la normalità per la nostra Isola. Come vi dico spesso, nulla di semplice. Ma vi stiamo dando prova che, con impegno e cura quotidiana di tutto il sistema dei lavori pubblici della Regione Siciliana, gli obiettivi si raggiungono.

Avanza dunque l’Autostrada del Sud Est, malgrado la crisi e il boom dei prezzi delle materie prime. Stiamo garantendo pagamenti e commesse grazie al risanamento da noi attuato del Consorzio Autostrade Siciliane, ex carrozzone che oggi porta frutti al territorio”.

«Siamo giunti a uno sviluppo dell’opera pari ormai all’80 per cento, malgrado le tante difficoltà dovute ai rincari delle materie prime e alle preoccupazioni finanziarie delle aziende. Abbiamo oggi rassicurato le imprese e i portatori di interesse del territorio sul futuro del cantiere tra Ispica e Modica: i mezzi e le maestranze sono e resteranno regolarmente a lavoro per costruire una delle più importanti infrastrutture della Sicilia. Dal canto proprio, il Consorzio autostrade siciliane, grazie al risanamento voluto dal governo Musumeci, è un ente finalmente capace di garantire la propria tenuta finanziaria e quella delle commesse che abbiamo avviato, o riavviato, dopo anni di stasi. I pagamenti ad aziende e fornitori procedono senza particolari criticità e nessun posto di lavoro è a rischio».

Queste le parole di Falcone. Non ci resta che sperare che sia davvero così. Ed allora presto prenderemo l’autostrada da Modica, come è stato promesso?

© Riproduzione riservata