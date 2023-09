I giovani studenti di Ragusa hanno restaurato l’opera di Biagio Micieli situata alla Provincia

L’opera d’arte “Il Lavoro è Benessere” di Biagio Micieli, situata all’ingresso del Palazzo della Provincia a Ragusa, è stata recentemente restaurata grazie a una collaborazione tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa (LCC ibleo) e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Galileo Ferraris.”

Tre studentesse del Liceo Artistico Ferraris di Ragusa, insieme al loro docente Angelo Giacomo Ricci, hanno condotto il restauro, coinvolgendo anche il commissario straordinario Salvatore Piazza, familiari dell’artista e rappresentanti istituzionali.

Questo progetto non solo ha riportato l’opera al suo antico splendore, ma ha anche offerto un’opportunità formativa preziosa per le giovani generazioni, promuovendo il coinvolgimento attivo degli studenti nella salvaguardia del patrimonio artistico. L’intervento di restauro è stato completato con successo in 40 ore tra aprile e giugno 2023.