I fuoriprogramma della Pasqua a Comiso: un uomo ferito alla fronte, l’ambulanza senza freno che indietreggia e l’omaggio a Vicé Scamporrino

Un episodio rimasto avvolto nel mistero. Nel giorno di Pasqua un uomo è rimasto ferito alla fronte. L’ambulanza che si trovava nella zona aveva prestato i primi soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ospedale e curato dai sanitari. Per lui sono stati necessari alcuni punti di sutura. Per fortuna nessun danno grave.

Ma l’episodio è stato per tutti poco chiaro. Inizialmente si era sparsa la voce di un calcinaccio caduto a terra ma col passare delle ore è risultata essere un’ipotesi errata. Si era poi pensato ad un pezzo di petardo, ma l’ipotesi è stata subito smentita. Quando l’uomo è rimasto ferito, i botti erano già stati conclusi da un pezzo e i simulacri erano già stati trasportati fino al corso Vittorio Emanuele dove si svolge la “prima paci”. Inoltre la direzione dei botti era diversa rispetto alla posizione in cui si trovava il ferito: alcuni residui sono volati in direzione di via degli Studi, mentre l’uomo si trovava nel sagrato della basilica dell’Annunziata, di fronte all’ex bar tre Palme.

Sui social sono circolate alcune foto del probabile oggetto che avrebbe colpito il petardo: ma tra questi non c’era nessun petardo e non si ha alcuna certezza su ciò che è veramente accaduto.

L’episodio del ferimento ha causato un lieve ritardo nella processione, ma ha causato momenti di paura anche perché l’ambulanza che ha avanzato lungo la via Papa Giovanni XXIII per soccorrere il ferito, era stata fermata in un tratto in pendenza. Probabilmente l’autista non ha inserito bene il freno a mano e l’ambulanza ha cominciato a indietreggiare. La prontezza di un poliziotto ha evitato il peggio. L’uomo è entrato subito al posto di guida e ha inserito con sveltezza il freno a mano. Se l’ambulanza si fosse mossa avrebbe potuto travolgere le tante persone e i bambini che affollavano la zona.

La festa di Pasqua è stata anche un momento di omaggio per Vincenzo Scamporrino, il capovara di Gesù Risorto, morto un mese fa. Tutti i portatori hanno reso omaggio a “Vicè” con delle immagini sulla parete di un edificio. Dei palloncini a forma di cuore con il suo nome sono librati in cielo. Alcuni portatori indossavano un bracciale con il suo nome. La processione si è fermata per un breve omaggio nei pressi dell’abitazione di Vicè, in via Generale Girlando /Generale Cascino. Erano presenti la moglie Patrizia e il figlio don Sebastiano, giovane sacerdote della diocesi di Catania, viceparroco a San Giovanni La Punta, che ha guidato un momento di preghiera.

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