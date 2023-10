I commissari ad acta per il bilancio. Focus su Comiso

Un commissario ad acta per il bilancio di previsione 2023 – 2025 e per il rendiconto 2022. Il comune di Comiso è tra gli enti locali che sono rientrati nei provvedimenti di nomina firmati dall’assessore regionale Andrea Barbaro Messina per la mancata predisposizione degli strumenti finanziari entro i tempi fissati dalla legge.

Il funzionario individuato dalla regione è Giovanni Cocco, in comune con gli altri enti locali iblei per i quali è scattato il provvedimento di commissariamento.

Gaetano Gaglio: “Comune paralizzato”. Salvo Liuzzo: “Si rischia il default”

Duro il commento del capogruppo della Lista Spiga in consiglio comunale, Gaetano Gaglio: “Ad oggi, la nomina dei commissari arriva, inesorabile, in un comune paralizzato, perché privo sia del rendiconto che del previsionale 2023”.

E riferendosi alle recenti vicende che hanno contrassegnato il mancato avvio della refezione scolastica, Gaglio aggiunge: “Altro che cucine nuove, refezione, abbonamenti per gli studenti pendolari e chiacchiere varie. Qui mancano le basi. Non ci sono i bilanci e la Regione, per l’ennesima volta, ci ha commissariato il Comune”.

Prende posizione anche Salvo Liuzzo, consigliere comunale e candidato sindaco nelle ultime amministrative, che palesa il rischio di una nuova dichiarazione di dissesto: “In questo momento difficile per la nostra città – afferma Liuzzo – non posso non esprimere la mia amarezza per la notizia del commissariamento del comune. Ci avviamo velocemente verso il secondo default della storia di Comiso. Spiace dirlo ma, ancora una volta, è dimostrato che in campagna elettorale avevo detto la verità. Altri, invece, hanno mentito. E dovranno risponderne alla maggioranza dei comisani che, legittimamente e in buona fede, hanno riposto la loro fiducia in una classe dirigente capace di portare il nostro ente in dissesto per la seconda volta”.

Maria Rita Schembari: “Bilancio e consuntivo sono in dirittura d’arrivo”

La sindaco Maria Rita Schembari risponde: “Abbiamo già sentito il commissario nominato dalla regione. Il consuntivo 2022 ha appena avuto il parere favorevole dei revisori dei conti – nominati di recente – e a giorni approderà in consiglio comunale. La data fissata potrebbe essere il 19 ottobre. Anche il preventivo è in dirittura d’arrivo e gli uffici stanno lavorando per completarlo”.

Schembari ha però qualche parola di rammarico per i toni usati dai consiglieri di opposizione. “Mi spiace che si parli di default e sembra quasi che si speri si possa giungere a tanto. Non ci si può augurare per il bene della nostra città”