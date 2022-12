I cinque stelle a Ragusa in fase di riorganizzazione

I Cinquestelle di Ragusa in fase di riorganizzazione. Sabato pomeriggio si sono infatti dati appuntamento per discutere della nuova organizzazione territoriale all’Hotel Mediterraneo di via Roma. Sarà presente la deputata regionale Stefania Campo. L’incontro è aperto anche ai cittadini interessati a iscriversi al Movimento.

L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza nei territori, in quei luoghi in cui i problemi nascono e hanno una ricaduta diretta sulla vita quotidiana. In quei luoghi dove è sempre più necessario agire per una maggiore giustizia sociale, per la lotta alle disuguaglianze, per la tutela del lavoro, dei redditi, della casa e per attuare le iniziative necessarie al processo di transizione ecologica e digitale. Dopo la costituzione dei Comitati nazionali e la nomina dei coordinatori regionali, si avviano adesso i Gruppi territoriali, che avranno il compito di favorire la discussione, il confronto e lo scambio di idee politiche tra tutti gli iscritti al Gruppo, promuovendone altresì la diffusione dei programmi e delle attività e organizzando eventi politici locali.

“Sabato ci sarà un confronto tra tutti quei cittadini che si sono già iscritti o che hanno voglia di aderire alla nuova struttura organizzativa del M5S – spiega Stefania Campo –. Un appuntamento che ci permetterà di scambiarci anche gli auguri prima delle vacanze natalizie, per dare poi il via a un ciclo di incontri successivi anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Dopo la scelta di affidare la guida politica nazionale a Giuseppe Conte, parte quindi una nuova fase del Movimento 5 Stelle anche nei singoli territori, città per città”.