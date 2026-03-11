I carciofi diventano abbracci virtuali: l’arte di Peppe Occhipinti corre in aiuto di Niscemi VIDEO

Tagliare, comporre, sporcarsi le mani. Peppe Occhipinti non ha cercato una soluzione digitale o una grafica patinata per rispondere al fango che ha travolto Niscemi. Il grafico di Comiso è partito dalla terra, prendendo il simbolo assoluto della città – il carciofo – e lavorandolo fisicamente, sezionandolo e disponendolo con cura finché quelle forme vegetali non sono diventate altro: dei veri e propri abbracci visivi.

È un’opera nata sul campo, analogica e viscerale, pensata per trasformare lo sbigottimento della frana in un gesto di soccorso immediato. In collaborazione con il team di gallerista.shop, Occhipinti ha realizzato un poster che non vuole solo decorare una parete, ma sostenere concretamente una comunità a poche curve dalla sua: l’intero ricavato delle vendite sarà infatti devoluto alla popolazione di Niscemi.

La forza di Mario Gori e la resistenza delle radici

L’immagine di questi carciofi che si stringono in un abbraccio si fonde con la voce di Mario Gori, poeta niscemese del 1926. I suoi versi, tratti da “Ora è tempo di sole”, sembrano scritti oggi: parlano di una luce che torna, di un verde che riprende vita e di una quiete che deve necessariamente seguire il dolore.

“Dopo lo sbigottimento iniziale, mi è venuta voglia di fare qualcosa di concreto,” spiega Occhipinti. “Volevo pensare a Niscemi non come a una città segnata da ciò che ha perso, ma come a un territorio che continua a custodire bellezza e forza. Per questo ho scelto il carciofo: è un simbolo di resistenza, un emblema di radice”.

Un aiuto che passa dall’acquisto

L’iniziativa trasforma il possesso di un’opera d’arte in un atto di vicinanza collettiva. Ogni stampa acquistata è un contributo diretto per chi oggi sta cercando di ricostruire la normalità tra le crepe di un territorio ferito.

L’opera è disponibile ufficialmente sul sito: gallerista.shop/@mr.peppeocchipinti

In un momento in cui Niscemi faticosamente si rialza, questo “abbraccio” d’autore e di terra ci ricorda che la memoria di una caduta può diventare la spinta per ricominciare. Perché, come suggeriva Gori, il sole non può tardare per sempre.

© Riproduzione riservata