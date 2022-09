I Carabinieri rinvengono 11 bombe a mano

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, hanno rinvenuto in Contrada Fontana Murata undici bombe a mano della seconda guerra mondiale in pessimo stato di conservazione. Dopo aver interdetto e posto in sicurezza la zona, i manufatti sono stati fatti brillare da personale specializzato del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Catania.

