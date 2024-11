I 250 anni dell’organo della chiesa del Carmine a Modica

La città di Modica celebra quest’anno il 250° anniversario dello storico organo della Chiesa del Carmine, uno dei preziosi testimoni della sua eredità culturale e religiosa. Questo strumento settecentesco, sopravvissuto alle trasformazioni e ai drammi della storia, come il devastante terremoto del 1693, è al centro di una serie di iniziative che ne sottolineano l’importanza storica, artistica e musicale.

Il patrimonio dell’organo del Carmine

L’organo non è soltanto un oggetto di culto o uno strumento musicale, ma un simbolo della tradizione locale che ha accompagnato secoli di celebrazioni liturgiche e momenti comunitari. Collocato nell’antica chiesa del Carmine, afferente alla Parrocchia di San Paolo Apostolo, questo organo rappresenta un raro esempio di strumenti settecenteschi ancora esistenti nel territorio.

Eventi celebrativi

Per celebrare questa ricorrenza, la Parrocchia di San Paolo Apostolo, la Diocesi di Noto e l’Associazione La via delle Collegiate hanno organizzato tre eventi principali:

Sabato 23 novembre 2024

Conferenza dedicata agli organi settecenteschi, in cui verrà approfondita la loro storia e il loro valore culturale, data la loro rarità nel territorio.

Concerto del M° Diego Cannizzaro, che eseguirà musica settecentesca valorizzando le sonorità uniche dell’organo del Carmine.

Venerdì 13 dicembre 2024

Concerto di musica sacra , con il M° Sergio Carrubba accompagnato dai musicisti: M° Giuseppe Baglieri (tenore); M° Takako Yoshida (soprano); M° Gianni Amore (organo).

Lunedì 6 gennaio 2025

Concerto conclusivo a cura del coro Joaquin Des Prèz, che eseguirà un repertorio di musica sacra per celebrare la chiusura dei festeggiamenti.

Restauro e valorizzazione

Parallelamente agli eventi, sono in corso interventi di manutenzione sull’organo del Carmine per garantirne la piena funzionalità e preservarlo per le generazioni future. Questi interventi fanno parte di un più ampio progetto di promozione del patrimonio storico-artistico della città, sostenuto dal “Cammino Mariano di Modica”. Questa iniziativa, realizzata durante l’estate, ha coinvolto diverse chiese di rilevanza storico-artistica, tra cui San Giovanni Evangelista, Santa Maria di Betlem e la Chiesa Madre di San Pietro Apostolo, attraverso azioni di divulgazione, restauro e manutenzione.

