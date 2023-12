Hot spot di Cifali chiuso per manutenzione

Da qualche giorno è chiuso l’hot spot di Cifali, struttura che ospitava migranti minori non accompagnati arrivati in Italia con i barconi in attesa di essere trasferiti in altre strutture di accoglienza. La struttura che si trova in territorio di Ragusa ai confini con il comune di Comiso, è interessata da lavori di manutenzione. A settembre, la Prefettura di Ragusa aveva avviato la procedura per effettuare appunto dei lavori di manutenzione che avrebbero interessato Cifali, l’hot spot di Pozzallo e il centro per trattenimenti di Modica.

LE OPERE

Le opere interessano l’impianto idrico sanitario e di smaltimento delle acque reflue, l’impianto idrico antincendio, l’impianto di condizionamento, gli impianti elettrici di illuminazione interna e esterna, l’impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi e l’impianto di video sorveglianza. Non è stato chiuso l’hot spot di Pozzallo dove i lavori, meno invasivi si stanno svolgendo mentre all’interno sono ospitate circa 50 persone. La Prefettura ha previsto, una volta conclusi queste operazioni, un servizio di “pronto intervento” h24 per piccoli guasti.