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Hashish e cessione di droga: a Ragusa scatta la denuncia
18 Giu 2026 12:01
La Polizia di Stato di Ragusa ha denunciato in stato di libertà un uomo di 26 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di droga predisposti dalla Questura.
L’attività è stata condotta dagli agenti delle Volanti, in collaborazione con la Squadra Mobile, nell’ambito di un più ampio dispositivo investigativo volto a monitorare i fenomeni legati al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti in provincia.
La cessione di droga e l’intervento degli agenti
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli agenti avrebbero accertato una cessione di sostanza stupefacente da parte del 26enne nei confronti di un giovane di 25 anni.
Quest’ultimo è stato trovato in possesso di circa 1,3 grammi di hashish. Per tale motivo è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa come assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.
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