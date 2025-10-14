L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
Ha solo 15 anni e lotta per sopravvivere: dramma e l’arrivo a Pozzallo. Intanto nuovo sbarco
14 Ott 2025 21:01
Sono poco più che adolescenti, piccoli uomini che viaggiavano da soli, 15, 16 e 18 anni. Uno di loro, lotta ancora tra la vita e la morte, nel reparto di Rianimazione del Cannizzaro di Catania dove è stato sottoposto ad un delicato intervento di Neurochirurgia. Era stato trasferito in elisoccorso dopo essere stato stabilizzato al Baglieri-Maggiore di Modica, la teca cranica lesionata, frammenti ossei all’interno. Era arrivato a Pozzallo con altre 139 persone.
Viaggiavano su una imbarcazione in ferro aggredita da una motovedetta libica: spari, forse un morto che in Italia non è mai arrivato. Sono stati salvati dalla Guardia costiera italiana e dalla Guardia di finanza. Gli altri due compagni di viaggio non rischiano la vita. In mattinata invece è stato operato presso l’ospedale Baglieri-Maggiore di Modica il 18enne anch’egli egiziano per ridurre la lesione al volto che ha interessato l’area dello zigomo, mascella e mandibola.
Avrà bisogno di altre cure ma potrebbe essere dimesso a breve. Non destano particolari preoccupazioni, le condizioni del terzo giovane, 16 anni. La sua coscia è stata perforata da un proiettile; un foro d’entrata e uno di uscita. E’stato sottoposto a esami clinici e ad una consulenza ortopedica all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. In mattinata è stato trasferito all’ospedale di Vittoria per una consulenza di chirurgia vascolare.
Gli sbarchi continuano
Nel pomeriggio di oggi un gruppo di 38 persone originarie del Bangladesh è stato salvate dalla motovedetta Cp 325 della Guardia costiera italiana a circa 120 miglia a sud di Pozzallo.
Avrebbero raccontato di essersi persi, volevano dirigersi a Lampedusa e sarebbero partiti due giorni fa da Bengasi. Le persone dopo il doppio controllo medico a cura dell’Usmaf (con il team guidato dal medico Vincenzo Morello) e dell’Azienda sanitaria (con il team del medico Angelo Gugliotta) sono state trasferite all’hot spot. Stanno tutti bene.
