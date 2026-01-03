Guasto all’aeromobile, stop al Comiso–Torino

Il volo Comiso–Torino della giornata di ieri, 2 gennaio 2026, è stato cancellato a causa di un guasto tecnico all’aeromobile, rilevato prima della partenza nel rispetto delle procedure di sicurezza previste. Una decisione presa in via precauzionale, con l’obiettivo di garantire l’incolumità dei passeggeri e dell’equipaggio.

La presenza dei vigili del fuoco sulla pista, che ha suscitato preoccupazione tra alcuni viaggiatori, rientra nei protocolli standard di emergenza aeroportuale. Tali procedure vengono attivate automaticamente ogni volta che si registra un’anomalia tecnica, indipendentemente dalla gravità del problema, e rappresentano una misura di prevenzione necessaria e obbligatoria.

Per evitare qualsiasi rischio e consentire verifiche approfondite sulle cause del guasto, la compagnia ha deciso di cancellare il volo e riprogrammarlo per oggi, 3 gennaio. Il collegamento Comiso–Torino è stato infatti ripianificato per le ore 09:05, con un nuovo aeromobile Airbus A320, che ha garantito il trasferimento dei passeggeri verso lo scalo piemontese.

