Guasto alla rete idrica a Comiso: l’acqua si riversa su via Biscari e via San Biagio

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Guasto alla rete idrica di Comiso. Il guasto ha interessato una saracinesca situata all’intersezione tra via Biscari e viale Europa. Gli operai del comune sono intervenuti ma per molte ore l’acqua si è riversata sulla strada defluendo verso la rotatoria di via San Biagio, all’ingresso di Comiso. Questo ha creato qualche disagio per la fornitura idrica nelle abitazioni.

Il flusso dell’acqua sulla strada ha creato qualche disagio al traffico viario, con le auto costrette a rallentare e code nelle ore di punta.

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