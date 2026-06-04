La Geriatria dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica rafforza il proprio ruolo nella formazione medica universitaria e consolida la collaborazione con l’Università degli Studi di Catania. Un riconoscimento significativo che riguarda il dottor Salvatore Abbate, direttore dell’U.O.C. di Geriatria, ufficialmente inserito nel Consiglio della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Ateneo etneo. La nomina è stata approvata all’unanimità […]
Necrologi: Giorgio Spataro
04 Giu 2026 15:24
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