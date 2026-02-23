Green Sport Modica, vittoria da capolista: espugnata Solarino al Tie Break

Colpo esterno di grande carattere per la Green Sport Modica che, nella tredicesima giornata del campionato di Serie D femminile girone D, supera al tie break la Solarino Volley al termine di una sfida intensa e combattuta. Finisce 3-2 per le modicane, che confermano leadership e solidità mentale mantenendo la testa della classifica.

Al tensostatico di Solarino va in scena una partita dai due volti. La squadra guidata dal trio Borgese, Failla e Pellegrino parte con grande determinazione, mostrando qualità nella costruzione del gioco e lucidità nei momenti decisivi. Il primo set scivola via con autorità e si chiude 18/25 per le ospiti. Nel secondo parziale Modica mantiene ritmo e concentrazione, respinge i tentativi di rientro delle padrone di casa allenate da coach Pappalardo e conquista anche il secondo set con il punteggio di 21/25.

Quando la gara sembra indirizzata, arriva la reazione di Solarino. Trascinate da capitan La Ferla, le padrone di casa alzano l’intensità e riaprono il match imponendosi 25/22 nel terzo set. La Green Sport prova a rientrare recuperando uno svantaggio di quattro punti, ma non riesce a completare l’aggancio. Il copione si ripete nel quarto parziale, con le due formazioni che lottano punto a punto fino al break decisivo che consente a Solarino di chiudere ancora 25/22 e portare la sfida al tie break.

Nel momento più delicato emerge il carattere della capolista. Coach Borgese scuote le sue atlete e la risposta è immediata. Le biancoverdi ritrovano compattezza, precisione in battuta e maggiore efficacia nei fondamentali. Il quinto set è gestito con personalità: Modica prende subito il comando e chiude con un netto 7/15, conquistando due punti pesantissimi in chiave classifica.

La vittoria di Solarino certifica la maturità del gruppo modicano, capace di reagire alle difficoltà e di imporsi con determinazione nei momenti chiave della gara. Un successo che consolida il primato e prepara nel migliore dei modi la prossima sfida casalinga contro l’Aurora Siracusa, appuntamento cruciale per la corsa stagionale.

La settimana in casa Green Sport Modica si chiude con un bilancio estremamente positivo. Alla vittoria in Serie D si aggiungono i successi in Prima e Seconda Divisione femminile e gli ottimi risultati nei campionati giovanili, con le due formazioni Under 18 che hanno conquistato l’accesso alle semifinali territoriali. Segnali importanti per una società che continua a investire nel presente e nel futuro del volley femminile.

La capolista c’è. E non ha alcuna intenzione di fermarsi.

