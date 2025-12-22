Green Sport Modica inarrestabile: settima vittoria consecutiva e primato rafforzato

Continua senza soste la marcia trionfale della Green Sport Modica nel campionato di Serie D femminile, girone D. Al palazzetto di Pozzallo, scelto per l’indisponibilità del geodetico di Modica a causa della pioggia, la formazione della contea ha superato con un netto 3-0 la Pgs Juvenilia Catania, centrando la settima vittoria consecutiva e consolidando il primato in classifica.

Prestazione solida e matura per il sestetto guidato dal trio Borgese–Failla–Pellegrino, che ha saputo gestire ogni fase del match con autorità e lucidità. Nel primo set, la buona regia di Giannì e la leadership di capitan Inì hanno permesso alle modicane di prendere subito il controllo del gioco, chiudendo sul 25-16.

Nel secondo parziale arriva la reazione delle catanesi, capaci di portarsi avanti anche di sei punti. La Green Sport Modica, però, non si scompone: gli attacchi di Cappello, Inì, Modica, il lavoro prezioso al centro di Ruta e Micca e l’efficacia difensiva del libero Failla consentono la rimonta e il sorpasso. Il set si chiude sul 25-21, confermando la superiorità delle padrone di casa “nominali”.

Il terzo set è il più complicato. Sotto di quattro punti e costrette a fare i conti con l’infortunio di Ruta, uscita per una distorsione al ginocchio sinistro, le modicane reagiscono con carattere. L’ingresso di Bellaera, il sostegno costante della panchina con Armenia, Nicastro e Cavarra e la compattezza del gruppo permettono alla Green Sport Modica di prendere il largo e chiudere il match sul 25-18.

Un successo che certifica lo straordinario momento di forma della squadra e che si inserisce in un quadro complessivamente positivo per il sodalizio modicano, protagonista anche nei campionati giovanili e in Prima Divisione.

Ora qualche giorno di meritato riposo per le festività natalizie, prima di tornare al lavoro in vista del prossimo impegno: sabato 10 gennaio 2026, trasferta a Vittoria contro la Koria Vittoria, match importante per confermare ambizioni e leadership.

