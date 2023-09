Gravissimo incidente a Monterosso, muore una donna operaia forestale

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio sulla strada Giarratana-Monterosso, sulla SS 194. Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo antincendio, una autobotte “mille litri” della Forestale si è ribaltato.

Il mezzo, con a bordo sette persone, si è ribaltato. A perdere la vita, una donna di 55 anni. Il mezzo stava rientrando da un intervento effettuato a Monterosso Almo in contrada Fiume Miele insieme ai vigili del fuoco. Anche altri occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si è ribaltato sulla carreggiata schiacciando la cabina di guida.

I FERITI

Una persona è stata soccorsa e portata in ospedale con un intervento dell’elicottero del S.E.U.S. 118; gli altri occupanti feriti in modo lieve, sono stati trasportati presso gli ospedali di Modica e Ragusa.

I Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti e la persona deceduta. Sul posto dell’incidente i Carabinieri della Stazione di Monterosso Almo, ed il personale del servizio S.E.U.S. 118.

La donna morta nell’impatto era originaria di Giarratana. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso cordoglio per la morte della donna.

Notizia in aggiornamento.