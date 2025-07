Grave incidente sulla Modica-Giarratana: diciannovenne trasferito a Catania

L’incidente sulla strada Modica-Giarratana alla periferia della città della Contea. E’ qui che un diciannovenne modicano, alla guida del suo scooter, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo. Con il mezzo il ragazzo è finito rovinosamente a terra dopo averne perso il controllo. Per i soccorsi è intervenuta l’equipe del 118 e per rilevare la dinamica dell’impatto la Polizia Locale di Modica. Le condizioni del diciannovenne sono apparse subito gravi per cui è stato deciso il suo trasferimento in un ospedale di Catania in condizioni di prognosi riservata dopo aver proceduto a stabilizzare clinicamente il ferito.

© Riproduzione riservata