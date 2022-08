Grave incidente stradale vicino ad Acate. Due uomini sono ricoverati dopo impatto autonomo

Un grave incidente stradale è avvenuto pomeriggio nei pressi di Acate, lungo la strada sp2 che collega la cittadina con Vittoria. Per cause ancora in via di accertamento un’autovettura, forse a causa di uno sbalzo della sede stradale o forse per la velocità, ha perso il controllo. Si tratta infatti di un incidente autonomo. Il mezzo si è poi adagiato su un fianco dopo aver sbattuto più volte. All’interno c’erano due tunisini che sono stati soccorso e ricoverati, al momento le loro condizioni sono preoccupanti. Sul posto i soccorritori dei vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operatori del 118 oltre ai mezzi per la sistemazione successiva della sicurezza stradale.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it