Grave incidente stradale sulla Ragusa – Catania

E’ ancora una volta teatro di un grave incidente stradale la strada di collegamento tra Ragusa e Catania. Nei pressi di Lentini un grave impatto tra due autovetture, una Land Rover e una Dacia Duster. Per cause ancora in via di accertamento sono venute ad impattare le due autovetture, una è stata colpita quasi frontalmente. Sul posto i soccorritori del 118 e le auto delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Non sono ancora note le condizioni di salute delle persone occupanti. Il traffico ha subito naturalmente pesanti rallentamenti. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

