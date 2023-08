Grave incidente stradale: automobilista trasferito in elisoccorso. Tre auto coinvolte

Grave incidente stradale a metà mattina di oggi lungo la strada provinciale che collega Comiso a Santa Croce Camerina. Tre veicoli sono stati coinvolti nell’incidente che ha causato ferite gravi a un giovane di 19 anni, automobilista alla guida di una Fiat Punto rossa. Feriti anche altri automobilisti. In tutto, sono state coinvolte 7 persone. Due persone delle nove che occupavano le tre autovetture, non si sono fatte refertare; si tratta di una madre con il figlio. Degli altri feriti, due sono stati trasferiti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e altri 4 all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

L’incidente è avvenuto esattamente al chilometro 6 della strada provinciale SP 20, una tratta che solitamente è attraversata da automobilisti diretti alle zone balneari circostanti. Il giovane automobilista, che guidava la Fiat Punto coinvolta nell’incidente, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Catania per essere sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate.

Le condizioni dell’autista sono state descritte come gravi, e l’operazione è ritenuta urgente dal personale medico. L’incidente ha causato il blocco totale del traffico da e verso le zone balneari, causando disagi e ritardi per chiunque si trovasse sulla strada in quel momento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti delle forze dell’ordine, gli uomini della Polstrada e quattro ambulanze, che hanno lavorato con prontezza per stabilizzare la situazione e fornire assistenza medica agli eventuali feriti. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per determinare le cause dell’incidente e ristabilire l’ordine sulla strada. Ricerca fotografica di Franco Assenza