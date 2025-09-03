Grave incidente a Chiaramonte, donna investita da un’auto: automobilista non si ferma a prestare soccorso

Momenti di paura oggi, intorno alle 13:30, lungo corso Europa, una delle arterie principali della città di Chiaramonte. Una donna che camminava a bordo strada è stata travolta da un’auto che, secondo le prime testimonianze, non si è fermata a prestare soccorso.

La dinamica dell’incidente

La donna stava percorrendo la via quando sarebbe stata colpita da una vettura proveniente, secondo le prime informazioni, dal senso opposto di marcia. L’impatto è stato violento e ha scaraventato la vittima a terra. Testimoni oculari hanno riferito che il veicolo responsabile potrebbe essere un’utilitaria bianca.

Subito dopo l’accaduto, alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118, arrivato in pochi minuti.

I soccorsi e le condizioni della donna

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha stabilizzato la donna e disposto il trasferimento urgente presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini delle forze dell’ordine

I Vigili urbani di Chiaramonte hanno chiuso temporaneamente al traffico corso Europa per consentire i rilievi, mentre i Carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza che possano aiutare a individuare l’auto pirata.

© Riproduzione riservata