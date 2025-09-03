La fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe sulla sanità italiana conferma, ancora una volta, il divario strutturale tra Nord e Sud. Nel monitoraggio 2023 dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), pubblicato dal Ministero della Salute, la Sicilia registra un dato allarmante: -11 punti rispetto al 2022, con la conseguenza di restare inadempiente in due aree fondamentali […]
Grave incidente a Chiaramonte, donna investita da un’auto: automobilista non si ferma a prestare soccorso
03 Set 2025 15:00
Momenti di paura oggi, intorno alle 13:30, lungo corso Europa, una delle arterie principali della città di Chiaramonte. Una donna che camminava a bordo strada è stata travolta da un’auto che, secondo le prime testimonianze, non si è fermata a prestare soccorso.
La dinamica dell’incidente
La donna stava percorrendo la via quando sarebbe stata colpita da una vettura proveniente, secondo le prime informazioni, dal senso opposto di marcia. L’impatto è stato violento e ha scaraventato la vittima a terra. Testimoni oculari hanno riferito che il veicolo responsabile potrebbe essere un’utilitaria bianca.
Subito dopo l’accaduto, alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118, arrivato in pochi minuti.
I soccorsi e le condizioni della donna
Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha stabilizzato la donna e disposto il trasferimento urgente presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Le indagini delle forze dell’ordine
I Vigili urbani di Chiaramonte hanno chiuso temporaneamente al traffico corso Europa per consentire i rilievi, mentre i Carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza che possano aiutare a individuare l’auto pirata.
