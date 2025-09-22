Granfondo Città di Ragusa 2025: trionfano Giovanni Loiscio e Maria Giulia D’Aguanno

La terza edizione della Granfondo Città di Ragusa ha confermato le aspettative, trasformandosi in una vera e propria festa del ciclismo. Domenica scorsa, oltre 300 atleti hanno preso parte alla tappa siciliana del circuito Prestigio, ormai riconosciuta come una classica in grado di richiamare appassionati anche dal resto d’Italia e da Malta.

Un successo che non ha visto vincitori solo in sella: tra i primi a trionfare, infatti, ci sono stati gli stessi organizzatori, capaci di far crescere in soli due anni un evento che oggi rappresenta una vetrina sportiva e turistica di primo piano per la città e l’intera provincia di Ragusa.

Il percorso lungo da 139 km

Nella prova regina, Giovanni Loiscio del Teamk Eracle ha dominato letteralmente la corsa, tagliando il traguardo in 3h04’19” e lasciando gli avversari a diversi minuti di distanza. Sul podio con lui: 2° posto Ciro Greco (Leo Costruzioni) a 4’48”. 3° posto Mirko Farnisi (Team Nuova Avir), ex azzurro di MTB, a 6’35”

Farnisi ha avuto la meglio in volata su Francesco La Bianca (Team Nuova Avir) e sul maltese John Camilleri (Bike it up Racing).

Tra le donne, a imporsi è stata Maria Giulia D’Aguanno (Star Cycling Lab) in 3h30’08”, seguita da: 2ª Ester Pisani (Team Nuova Avir) a 10’32”. 3ª Marie Claire Aquilina (Bike 1275, Malta) a 11’28”.

Il percorso medio da 95 km

Sul tracciato intermedio di 95 km, vittoria per Samuele La Terra Pirré in 2h27’28”, davanti a: 2° posto Carmelo Tuccio (Asd Privitera) a 29”. 3° posto Carmelo Nicolosi (Team Bike Jonica Riposto).

Quarto posto per Antonino Puglisi (Liotri non the Rocks), rimasto fuori dal podio.

Fra le donne, il successo è andato a Giovanna Carnemolla (Team Nuova Avir) in 2h38’15”, seguita da: 2ª Grazia Maria Grasso (Bike Queen) a 30’21”. 3ª Laura Cannizzo (Team Barracuda dello Stretto) a 31’16”

Un evento che fa grande Ragusa

La Granfondo Città di Ragusa 2025 non è stata solo sport, ma anche organizzazione impeccabile. Regione Sicilia, Comune di Ragusa e sponsor hanno dato un supporto fondamentale. Decisivi anche i tantissimi volontari lungo i percorsi, che hanno garantito sicurezza, ristori e assistenza, trasformando l’evento in una domenica indimenticabile per atleti e pubblico.

