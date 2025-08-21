Granfondo Città di Ragusa 2025: la Sicilia entra nel circuito delle “Prestigiose”

Il 2025 segna una svolta storica per il cicloturismo siciliano: la Granfondo Città di Ragusa entra ufficialmente nel prestigioso circuito delle “Prestigiose”, un club selettivo composto da sole dodici gare in tutta Italia, apprezzate per percorsi eccellenti, organizzazione impeccabile e forte legame con i territori.

Percorsi spettacolari tra Ragusa, Scicli e Modica

La terza edizione, in programma domenica 21 settembre, si distingue non solo per questo riconoscimento, ma anche per il cambio di data: dalla primavera all’inizio dell’autunno, un momento strategico nel calendario nazionale. “La Granfondo propone due tracciati che esaltano la varietà e la bellezza del territorio ragusano – spiega Gianni Licitra, patron della manifestazione –. Il percorso lungo di 122,7 km e 1.793 metri di dislivello è una sfida mozzafiato tra salite impegnative e panorami spettacolari, mentre il medio di 95 km e 1.313 metri è ideale per chi desidera un’esperienza intensa ma più accessibile”.

Quote, pacchi gara e iniziative speciali

Dopo la partenza da Ragusa alle 8:30, i ciclisti affronteranno salite e discese lungo Marina di Ragusa, Scicli, Modica e San Giacomo, fino alla vetta di Monte Lauro per il percorso lungo, mentre il medio si concluderà sempre a Ragusa, regalando scorci unici della provincia iblea.

L’evento è attento anche ai partecipanti: quote agevolate, pacchi gara ricchi di prodotti tipici e kit di integratori, maglie celebrative e iniziative speciali come “porta un amico”, che permette ai neofiti di partecipare gratuitamente. Particolare attenzione è riservata alle donne, con quote ridotte a 30 euro per incentivare la partecipazione femminile.

SportCity Day: eventi e intrattenimento per tutti

La Granfondo si inserisce all’interno dello SportCity Day, con il Bike Village che, sabato e domenica, offrirà eventi, intrattenimento e attività per tutte le età, tra cui gimcane e percorsi guidati dai migliori istruttori. L’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, sottolinea: “La manifestazione coniuga sport di qualità, promozione del territorio e aggregazione. Le strade ragusane, la cura degli allestimenti e l’accoglienza calorosa rendono la “Prestigiosa” siciliana un appuntamento indimenticabile”.

