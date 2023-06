Grandissimo successo per A Tutto Volume. Annunciata già la 15esima edizione. Ecco quando sarà

Si è conclusa con un grande successo la 14esima edizione di “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa”, il festival letterario che si è tenuto dal 15 al 18 giugno nel capoluogo ibleo. L’evento ha registrato un’altissima partecipazione di pubblico, con tutti gli incontri sold out e migliaia di presenze durante le singole giornate.

Il festival si è chiuso ieri sera in piazza Duomo a Ragusa Ibla con il panel sullo scontro generazionale con Gianrico Carofiglio e la figlia Giorgia, che ha attirato molta attenzione e interesse. Durante l’intera durata dell’evento, si sono susseguiti numerosi autori e autrici, con incontri dedicati a diverse tematiche, dalla letteratura all’attivismo, dai cambiamenti climatici alla mafia.

Il direttore artistico del festival, Alessandro Di Salvo, ha dichiarato che la crescita di “A Tutto Volume” in questi quattordici anni è un fatto reale ed evidente che fa piacere a tutti gli organizzatori. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, il festival ha continuato a lavorare e a coinvolgere il pubblico in modo sempre più appassionato ed entusiasta.

Tra i nomi più attesi e che hanno animato la manifestazione, Antonio Spadaro, Annalena Benini, Luca Ricolfi, Francesco Piccolo, Marcello Fois, Mario Calabresi, Gaia Tortora, Paola Mastrocola, Agnese Pini, Gherardo Colombo, Francesco Rutelli, Fabrizio Biggio. Particolarmente apprezzate sono state anche le prime lezioni di approfondimento su temi specifici, resi di facile comprensione a tutti.

Il festival ha inoltre dedicato una sezione ai ragazzi, con apposite sezioni e laboratori dedicati, che ha visto la partecipazione di importanti autori come Francesco Muzzopappa, Elisa Palazzi, Nicola Giardini e lo stesso Mario Calabresi.

Il successo di questa edizione ha fatto già pensare alla prossima, che si terrà il prossimo 13 giugno 2024 per la nuova edizione celebrativa dei 15 anni. La direzione artistica, affiancata dai guest director Antonio Pascale, Federico Taddia, Paolo Verri e Massimo Polidoro, è già al lavoro per migliorare ulteriormente l’evento e offrire nuove sorprese e appuntamenti di grande qualità per il pubblico.