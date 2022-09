Grande solidarietà a Modica: consegnati prodotti per la pulizia e l’igiene ai Cappuccini. Aiuteranno 20 famiglie in difficoltà

Un atto di grande generosità. Lo scontrino sospeso ha consegnato prodotti per la pulizia e l’igiene personale ai Cappuccini di Modica, che ne avevano fatto richiesta per aiutare 20 famiglie in difficoltà.

Una nota azienda nazionale che opera in città ha reso tutto questo, possibile.

I prodotti sono stati consegnati nella sede del convento.



Chi opera all’interno di Scontrino sospeso cercherà di capire, nelle settimane a venire, quali saranno le esigenze di quanti si trovano in quella comunità in stato di bisogno cercando di soddisfarne le necessità grazie ai gesti di solidarietà.