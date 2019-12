Grand Prix Campania 2019: continuta ad affermars la Judo Club Koizumi Scicli - Ragusa Oggi

Grand Prix Campania 2019: continuta ad affermars la Judo Club Koizumi Scicli

Ormai è una costante: la squadra agonistica della Judo Club Koizumi Scicli riesce a conquistare medaglie praticamente ad ogni competizione a cui partecipa. Così è accaduto sabato e domenica scorsa in occasione del Gran Prix Campania Judo 2019 cadetti e juniores torneo facente parte del circuito Grand Prix Italia, ospitato al Palacoscioni di Nocera.

Nella città campagna, oltre ottocento atleti tra cadetti e juniores, appartenenti a società sportive delle varie regioni d’Italia, impegnati a contendersi il gradino più alto del podio.

La rappresentativa della Judo Club Koizumi Scicli, guidata dal Maestro Maurizio Pelligra era composta da Vincenzo Pelligra (cadetto cat. 73 Kg.), Francesco Fidone (cadetto cat. 81 Kg.), Lorenzo Licitra (cadetto cat. 55 Kg.), Raffaele Verdirame (cadetto cat. 90 Kg) e Andrea Scivoletto (junior cat. 73 Kg).

Giornate ricche di emozioni quelle a cui hanno dato vita gli atleti della Koizumi ed in particolare a confermare l’altissimo livello judoistico nella prima giornata, portando la Judo Club Koizumi Scicli al secondo posto nella classifica delle società, sono Vincenzo Pelligra che con quattro incontri vinti e due persi arriva a disputare la finale per il terzo e quinto posto aggiudicandosi il 3° posto, stessa sorte per il compagno di squadra Francesco Fidone (cadetto cat. 81 kg.) che con 3 incontri vinti ed uno perso si aggiudica il 3° posto, per la categoria 90 kg è la volta di Raffaele Verdirame che con la vittoria di quattro incontri su quattro conquista un’importante 1° posto. Meno fortunato Lorenzo Licitra (cadetto cat. 55 Kg.) che con due incontri vinti ed uno perso si classifica al 7° posto mentro Gaetano Favara (cadetto cat. 73) perde al primo incontro.

Nella giornata successiva è la volta di Andrea Scivoletto (junior Cat. 73Kg) e Lorenzo Licitra che poiché cintura nera ha la possibilità di gareggiare anche nella categoria superiore. Entrambi riescono a dare il massimo di se stessi imponendosi ad ogni combattimento conquistando un meritato 2° posto.

Risultati, quelli ottenuti, che hanno soddisfatto il M° Maurizio Pelligra che ancora una volta grazie ai suoi ragazzi riesce a portare la Judo Club Koizumi Scicli tra le migliori società d’Italia.