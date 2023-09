Graduatorie Asp: ecco i nomi dei vincitori di concorsi

Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure selettive indette dall’Asp di Ragusa per la copertura di 100 posti di dirigente medico a tempo indeterminato.

Il concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’ASP a inizio anno con due differenti delibere (la n.205 del 27/01/2023 e la n.259 del 02/02/2023), prevede l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici in molte branche specialistiche: Neonatologia, Pediatria, Psichiatria, Malattie respiratorie, Chirurgia vascolare, Malattie metaboliche e Diabetologia, Reumatologia, Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina Fisica e Riabilitativa, Patologia clinica e Cure palliative. Tutte graduatorie che saranno espletate nei prossimi mesi.

Relativamente alle posizioni di dirigenti apicali, sono stati nominati a seguito di apposita procedura selettiva, due Direttori di Struttura complessa: il dott. Fabrizio Luca, quale Direttore dell’U.O.C. Chirurgia generale DEA I Livello di Ragusa e il dott. Pietro Conti, quale Direttore dell’U.O.C. Chirurgia generale DEA I Livello di Vittoria-Comiso.

Quattro idonei in graduatoria per l’Unità complessa di Medicina d’Emergenza e Urgenza; dodici per Anestesia e Rianimazione. Risultano terminate anche le procedure per Ortopedia e Traumatologia (6 idonei) Medicina interna (15 idonei) e Radiodiagnostica (27 idonei), mentre le altre sono in fase di espletamento.

Di seguito, i nominativi nelle graduatorie e i relativi vincitori di concorso.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Antonino Di Fede, Annalisa Nobile, Rossella Moltisanti, Francesca Calì, Giulia Cirica, Mimmo Valenti,

Catalanotto Francesca, Lo Bello Giulia, Di Blasi Rossella, Roberta F. Cammarata, Marta Caputo, Loris Gruppuso.

Tutti e 12 i partecipanti al concorso sono vincitori. Essendo specializzandi, avranno un posto di lavoro a tempo determinato fino al conseguimento del titolo di specializzazione. In quel momento, il rapporto di lavoro diventerà a tempo indeterminato.

MEDICINA D’URGENZA

Maria Buscema, Maurizio Farruggio

Anche per loro, incarico a tempo determinato

RADIODIAGNOSTICA

Specializzati: Lorenzo Di Grazia, Corrado Inì, Monica Micilotta, Francesca Magnani.

Specializzandi: Giovanni Tuè, Cesare Severo, Paolo Canale, Giuseppe Bucolo, Salvatore Cusimano, Francesco Battista, Cettina Quarrella, Giuliana La Rosa, Davide Antoci, Adriana Ilardi, Rosario Leotta.

Vincitori di concorso: Lorenzo Di Grazia, Corrado Inì, Monica Micilotta, Francesca Magnani.

I vincitori fra gli specializzandi: Giovanni Tuè, Cesare Severo, Paolo Canale, Giuseppe Bucolo. Avranno un contratto a tempo determinato fino al momento in cui conseguiranno il titolo di specializzazione. Nel momento in cui conseguiranno il titolo, il rapporto di lavoro diventerà a tempo indeterminato.

MEDICINA INTERNA

Specializzati: Fabio Bordonaro, Salvatore Ternullo, Valeria Urzia, Placida Serena Vecchio, Alessandra Galfo, Vanessa Licitra

Specializzandi: Stefano Leggio, Ignazio Barca, Chiara Di Tommasi, Domenico Occhipinti, Francesca Maria Farina, Flavia Cafiso, Andrea Scuto, Guenda Di Benedetto, Stefano Caruso.

Vincitori di concorso: Paolo Bordonaro, Salvatore Temullo, Valeria Urzia, Placida Serena Vecchio, Alessandra Galfo, Vanessa Licitra.

Gli specializzandi, in questo caso, verranno chiamati nel caso di rinuncia dei medici specializzati.

Le graduatorie di Ortopedia e Traumatologia saranno rese pubbliche nei prossimi giorni.