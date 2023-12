Gli auguri di Natale del Vescovo di Noto: “Costruire sentieri di Pace”

Il vescovo di Noto, Monsignor Rumeo, ha inviato un messaggio di auguri all’intera comunità in occasione delle festività natalizie.

“E’ giunto il momento di celebrare il Natale del Signore, di aprire i nostri cuori alla sua tenerezza. Dio ha scelto la nostra storia, le nostre case, i nostri cuori”. Il riferimento di monsignor Rumeo è a Betlemme, nonostante la difficile situazione che al momento si vive in Terra Santa: “Dobbiamo ritornare alla semplicità di Betlemme, anche se in questo momento è terra di sofferenza e martirio. Betlemme è la città dove i cuori si incontrano”.

I SENTIERI DI PACE

Monsignor Rumeo parla di “sentieri di pace” e fa riferimento al sogno di Giorgio La Pira: “Il sogno di La Pira è stato il sogno della pace, dei popoli che si ritrovano. Non c’è Natale senza il cuore in pace e noi dobbiamo costruire sentieri di Pace che ci portano a Cristo. Che la nostra Chiesa torni ad annunciare il vangelo di Betlemme, il vangelo di una vita semplice. In cammino sui sentieri di Betlemme”.