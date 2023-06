Giuseppe Sferrazza riconfermato al Vittoria Calcio

L’incontro tra il Consiglio di Amministrazione del FC Vittoria ASD e Giuseppe Sferrazza è durato solo pochi minuti, durante i quali è stato discusso il rinnovo del tesseramento del calciatore per la prossima stagione. Tuttavia, è stato sufficiente poco tempo per trovare un accordo che consentisse a Sferrazza di continuare a indossare la maglia biancorossa.

Sferrazza si è mostrato entusiasta del rinnovo contrattuale, dichiarando che è felice che la società abbia rinnovato la fiducia in lui e che l’accordo sia stato siglato con una stretta di mano. Indossare la maglia della sua città lo riempie di orgoglio, ed è convinto che la squadra sarà una delle protagoniste del campionato nell’anno a venire. Ha sottolineato che già nella scorsa stagione aveva sposato il progetto del club, sia per motivi professionali che personali, e che quest’anno si impegneranno per migliorare ulteriormente rispetto all’esperienza precedente.