Giuseppe e Martina Ruscica tornano a casa. Camera ardente a Comiso, funerale giovedì a Vittoria

Giuseppe e Martina tornati a casa. Le salme del pensionato di 71 anni e della figlia Martina di 33 arriveranno martedì pomeriggio a Comiso, nella casa di via Eugenio Montale dove Giuseppe e Maria Pina, entrambi vittoriesi, vivevano da qualche anno. I funerali si svolgeranno invece a Vittoria, città d‘origine della coppia, alle 10, nella basilica di San Giovanni battista e saranno officiati dal parroco, don Salvatore Converso.

Maria Pina aveva chiuso la sua carriera come docente nella scuola dell’infanzia presso la scola San Giovanni Bosco di Comiso, che fa parte dell’istituto comprensivo Verga. Da qualche anno era in pensione, così come il marito, Giuseppe Ruscica, morto insieme alla figlia Martina nell’incidente del primo agosto sulla strada Gela – Catania, all’altezza di Caltagirone. La madre, anch’essa ferita, si trova ancora ricoverata all’ospedale San Marco di Catania.

Nella casa di Comiso ad attendere le due salme ci saranno il fratello di Martina e il fidanzato Sacha, che proprio il primo agosto era arrivato da Sesto San Giovanni, dove la coppia viveva. Martina era docente di sostegno nella scuola primaria “Martiri della Libertà” ma, a dispetto della giovane età, si era fatta apprezzare e stimare e si era buttata a capofitto nelle attività di digitalizzazione della scuola, nei laboratori di informatica per gli studenti, nei corsi di formazione per i colleghi. Era apprezzata e stimata.

Era arrivata a Scoglitti, dove i genitori villeggiavano, intorno alla metà di luglio. L’1 agosto l’avrebbe raggiunta Sacha per un breve periodo di vacanza. Martina e i genitori si erano messi in auto per raggiungere l’aeroporto di Catania, ma lungo la strada si è verificato il gravissimo incidente. Martina non ha più incontrato Sacha e Sacha è rimasto ad attendere in aeroporto. Fino a quando è arrivata la tragica notizia dell’incidente.

Grande il cordoglio dei colleghi della scuola. Alcuni docenti saranno a Vittoria per il funerale. Ci sarà il vicepreside Mauro D’Amato e la psicologa della scuola, Daniela Baionetta.

