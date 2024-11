Giubileo Diocesano e preparazione dell’Anno Santo: gli appuntamenti a Ragusa

La Diocesi di Ragusa celebra il Giubileo Diocesano per il 75° anniversario della sua fondazione con due appuntamenti significativi, inseriti nel cammino di preparazione all’Anno Santo 2025, proclamato da Papa Francesco e intitolato “Pellegrini di Speranza”. Questi incontri mirano a favorire una riflessione teologica e culturale, ispirando una rinnovata comunione e una maggiore consapevolezza della missione della Chiesa.

Gli appuntamenti principali

Entrambi gli eventi si svolgeranno nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Ragusa, con inizio alle ore 18.45:

Venerdì 29 novembre

Tema: Toccare la carne della speranza. Pratiche e prospettive di trasformazione sociale

Toccare la carne della speranza. Pratiche e prospettive di trasformazione sociale Relatore: Prof. Vincenzo Rosito, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Questo appuntamento si concentrerà sulla speranza come forza di cambiamento sociale, indagando come le comunità cristiane possano contribuire a una trasformazione concreta, basata sui valori del Vangelo.

Venerdì 13 dicembre

Tema: Comunione, partecipazione, missione: i passi per una chiesa sinodale, segno di speranza

Comunione, partecipazione, missione: i passi per una chiesa sinodale, segno di speranza Relatrice: Prof.ssa Giuseppina De Simone, docente alla Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale – Sezione “San Luigi” di Napoli.

Il focus sarà sulla costruzione di una Chiesa sinodale, capace di promuovere l’unità nella diversità e di testimoniare speranza attraverso la comunione e il dialogo.

Organizzazione e obiettivi

Gli incontri sono promossi in collaborazione con diversi uffici diocesani, tra cui:

Il Percorso di Formazione alla Vita Cristiana .

. La Biblioteca “Mons. F. Pennisi” .

. Gli Uffici per la Cultura, la Scuola e l’Università, per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, e per le Comunicazioni Sociali.

In un messaggio congiunto, gli organizzatori hanno sottolineato che questi momenti sono pensati per favorire un cammino comune “nella speranza e nell’unità, secondo il cuore di Cristo”.

Un invito alla partecipazione

Questi appuntamenti rappresentano un’occasione preziosa per tutta la comunità diocesana di riflettere sui temi della speranza, della comunione e della missione, alla luce delle sfide contemporanee e in preparazione al Giubileo del 2025. La partecipazione è aperta a tutti, come segno di un percorso condiviso verso una Chiesa sempre più aperta e inclusiva.

