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Giù il cavalcavia sulla Ragusa–Catania: ecco il VIDEO della demolizione

31 Mar 2026 15:41

Intervento completato lungo l’asse viario strategico tra Ragusa e Catania. Anas ha portato a termine la demolizione del cavalcavia al km 12,619 della strada statale 514, nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario.

L’operazione, eseguita tra sabato e domenica, rappresenta un passaggio chiave per la realizzazione della nuova infrastruttura prevista nel progetto.

Intervento completato nel territorio di Chiaramonte Gulfi

La demolizione ha interessato il territorio comunale di Chiaramonte Gulfi e rientra nel Lotto 1 dell’importante opera di ammodernamento della Ragusa–Catania.

L’abbattimento del cavalcavia esistente era necessario per fare spazio alla costruzione del nuovo attraversamento, progettato per migliorare sicurezza e scorrevolezza del traffico lungo una delle arterie più trafficate del sud-est siciliano.

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