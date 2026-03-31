Giovedì 2 aprile 2026, alla presenza della Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, saranno inaugurate due nuove Case della Comunità, frutto degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale e garantire servizi di prossimità ai cittadini. La prima cerimonia si terrà alle ore 10 a Santa […]
Giù il cavalcavia sulla Ragusa–Catania: ecco il VIDEO della demolizione
31 Mar 2026 15:41
Intervento completato lungo l’asse viario strategico tra Ragusa e Catania. Anas ha portato a termine la demolizione del cavalcavia al km 12,619 della strada statale 514, nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario.
L’operazione, eseguita tra sabato e domenica, rappresenta un passaggio chiave per la realizzazione della nuova infrastruttura prevista nel progetto.
Intervento completato nel territorio di Chiaramonte Gulfi
La demolizione ha interessato il territorio comunale di Chiaramonte Gulfi e rientra nel Lotto 1 dell’importante opera di ammodernamento della Ragusa–Catania.
L’abbattimento del cavalcavia esistente era necessario per fare spazio alla costruzione del nuovo attraversamento, progettato per migliorare sicurezza e scorrevolezza del traffico lungo una delle arterie più trafficate del sud-est siciliano.
© Riproduzione riservata