Giovanni Zacco lascia la giunta Ammatuna. Alla base, problemi personali

Il migliore assessore della giunta Ammatuna. Ci piace definirlo così questo amministratore che nelle ore scorse ha lasciato il “fianco” di Roberto Ammatuna, il sindaco che in questa metà legislatura si sta trovando a combattere con troppi malesseri. Malesseri provenienti da persone, consiglieri ed assessori, che prima erano vicini alle posizione di Ammatuna. Amministratore con delega ai lavori pubblici ed all’urbanistica, Giovanni Zacco grazie alla sua esperienza e preparazione lavorativa legata all’essere architetto, è stato di grande aiuto per Roberto Ammatuna in questa consiliatura tutta in salita.

Problemi personali alla base delle dimissioni di Giovanni Zacco.

Non sono come i problemi dell’ex assessore Stella Morana, prettamente politici e tecnici. Per Giovanni Zacco sono problemi personali. Lo dice lo stesso sindaco: “gli auguriamo tutti di risolvere i suoi problemi personali al più presto e lo ringraziamo per il grande impegno profuso, la lezione di stile e di umanità – ha detto in queste ore il primo cittadino – le dimissioni dell’architetto Giovanni Zacco

privano la giunta comunale di un grande assessore ai lavori pubblici ed all’urbanistica. Con l’assessore Zacco mi legano grandi rapporti umani e professionali e intensi, rapporti politici-amministrativi. Nella veste di dirigente dell’Utc prima e di assessore dopo, abbiamo lavorato molto per rendere grande la nostra Pozzallo. Pensiamo di esserci riusciti. L’architetto Zacco ha dato un’importante e fondamentale contributo alla realizzazione di decine e decine di opere pubbliche che sono state realizzate in città. Lascia, per motivi strettamente personali, un grande pozzallese. All’amico Giovanni, il cui lavoro è stato apprezzato da tutti gli altri assessori comunali per le sue grandi doti professionali e il suo grande equilibrio, gli auguro di risolvere al più presto i suoi problemi e intanto lo ringraziamo per la sua lezione di stile, di serietà, di equilibrio, di umanità e di civiltà”

© Riproduzione riservata