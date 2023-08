Giovanni Gatto nuovo vicedirettore generale del Ragusa Calcio

L’Asd Ragusa Calcio 1949, in preparazione per affrontare una nuova stagione complessa nella Serie D, sta lavorando per rafforzare la propria struttura al fine di essere pronta sotto ogni aspetto. In questo contesto, è stata nominata Giovanni Gatto come vicedirettore generale della società azzurra. La sua figura opera in stretto coordinamento con quella del direttore generale Leonardo Carnazza. Gatto ha anche l’incarico di sovrintendere all’organizzazione dell’intero settore giovanile della società iblea.

L’obiettivo è gestire efficacemente la società, che nella Serie D vuole giocare un ruolo sempre più rilevante. Inoltre, Gatto ha menzionato l’organizzazione della squadra Juniores (Under 19), riconoscendo la concorrenza intensa in questo settore e l’importanza del settore giovanile per il futuro della squadra. La società sta lavorando per definire il nome del tecnico per la squadra Juniores e per stabilire i campionati giovanili ai quali parteciperanno.