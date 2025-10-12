Giovanni Cassibba vince la 68° cronoscalata Monti Iblei: terzo successo in tre anni per il pilota di Comiso

di Francesca Cabibbo – Il comisano Giovanni Cassibba, tra i veterani della velocità siciliana, ha vinto la Cronoscalata Monti Iblei. Sul percorso che va dalla zona artigianale a Chiaramonte Gulfi il pilota comisano, al suo sesto podio stagionale, si è imposto percorrendo in 4’57”29 i 5,3 chilometri del percorso. Caruso, comisano del team Best Lap, ha corso con una Nuova Proto NP01, stessa auto del secondo classificato, Francesco Conticello di Marsala.

Con il secondo posto di Chiaramonte Gulfi ha conquistato il titolo siciliano Velocità Conticello aveva vinto la Monti Iblei nel 2022, poi, nel 2023 e nel 2024 si era imposto Franco Caruso che con la vittoria odierna confeziona un fantastico tris in una gara a cui tiene molto proprio perché si corre sulle strade di casa. Terzo posto per l’altro comisano Simone Cassibba, mentre al quarto si è piazzato Michele Puglisi di Giarre e al quinto si è classificato il padre di Francesco Conticello, Vincenzo. I tre piloti che sono saliti sul podio hanno ottenuto degli ottimi tempi e solo qualche centesimo ha determinato la distanza tra loro e la classifica finale.

La classifica della gara: 1° Franco Caruso in 4’57”29 alla media di 128,4 km orari. 2° Francesco Conticelli (4’57”55); 3° Samuele Cassibba (4’57”67); 4°: Michele Puglisi (Giarre Corse) con la Nova Proto NP03 (5’12”90); 5°: Vincenzo Conticelli , su Osella PA30 in 5’15”35; Agostino Pellegrino Bonforte (Scuderia Ateneo) su Nova Proto NP03, 5’20”88; Francesco Adragna (Giarre Corse) su Wolf GB08, 5’21”59; Giovanni Nicastro (Giarre Corse) su Glira C8, 5’32”29; Francesco Ferragina (New Generation Racing), su Elia Avrio ST 09, 5’35”34 e Salvatore Reina su Osella PA 21 S, 5’39”71.

La premiazione si è svolta in piazza Duomo, alla presenza del sindaco Mario Cutello, della vicesindaco Elga Alescio, che da sempre ha guidato l’organizzazione della manifestazione e di altri amministratori .

Francesca Cabibbo

(foto del gruppo facebook Piazza Duomo Chiaramonte)

