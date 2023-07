Giovanni Caccamo ospite dell’AIL provinciale nel suggestivo scenario di villa Penna a Scicli

Grande attesa per la presenza del cantautore Giovanni Caccamo all’evento promosso dall’AIL, l’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi ed il mieloma sezione di Ragusa. L’evento segue la giornata nazionale dell’Ail che si tiene ogni anno il 21 giugno in tutta Italia. Sul palco di villa Penna saliranno i volontari della sezione ragusana che da anni promuove l’impegno nella lotta alle leucemie, ai linfomi ed ai mielomi. La ricerca ha fatto passi da giganti e si spera che continuerà a farli per garantire nuove cure per i pazienti affetti da queste malattie.

Per la città di Scicli rappresenta un evento eccezionale la presenza di Giovanni Caccamo sul palco.

“La Cura” è il titolo della serata di domani alla quale parteciperanno volontari da tutta la provincia per evento all’insegna della solidarietà e dell’impegno nella raccolta fondi per la lotta alle leucemie, ai linfomi ed al mieloma. L’evento in occasione della raccolta dei fondi del 5 per mille in favore dell’Ail. Il 21 giugno, al solstizio d’estate, ogni anno l’AIL celebra la Giornata nazionale. E’ l’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio importante a tutti i pazienti ed ai loro familiari. Pazienti e famiglie che non sono soli nella malattia.

In Italia 83 le sezioni AIL a supporto dei pazienti e delle famiglie; un supporto che che non si è mai fermato dal 1969 ad oggi.

L’AIL è stata costituita l’8 aprile del 1969 a Roma ed è riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19/09/1975. E’ un’assozione onlus che opera sul territorio nazionale grazie all’attività di 83 sezioni provinciali che collaborano in stretto rapporto con i centri di ematologia. Tramite esse si raccolgono fondi da destinare alla ricerca scientifica ed all’assistenza al paziente attraverso diverse iniziative nazionali. Quelle più importanti sono: le Stelle di Natale, le Uova di Pasqua e la Giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma che si svolge ogni 21 giugno. Dal 2006 anche la raccolta fondi tramite il 5 per mille ha permesso all’associazione di erogare somme che sono state destinate ai progetti di ricerca e assistenza. AIL raccoglie fondi anche tramite gli eventi e le manifestazioni locali promosse sul territorio dalle sue 81 Sezioni.