Tornano le Uova di Pasqua Ail. Ecco dove trovarle e contribuire alla lotta contro il cancro

Come nelle piazze di tutta Italia, anche in quelle dei comuni della nostra provincia venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo ritorna il tradizionale appuntamento con le “Uova di Pasqua AIL”.

I volontari della sezione provinciale di Ragusa offriranno un uovo di cioccolata, fondente o al latte, con il logo dell’Associazione, a quanti vorranno supportare la consueta campagna raccolta fondi attraverso un contributo minimo associativo di € 12.



Come previsto dalle finalità istituzionali, la sezione provinciale porta avanti da oltre un decennio l’attività di supporto alle necessità dei malati oncoematologici e delle loro famiglie, con lo sportello informativo nella nuova sede di via Collodi 1, inaugurata il 3 marzo, l’assistenza, anche psicologica, il trasporto nei centri di cura specializzati di tutta Italia, la sinergia con l’U.O. Complessa di Ematologia, gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole, il reclutamento donatori di midollo osseo.

UOVA DI PASQUA AIL, DOVE TROVARLE



RAGUSA piazza Libertà –

RAGUSA IBLA –

MARINA DI RAGUSA piazza Duca degli Abruzzi

ACATE piazza Libertà

CHIARAMONTE GULFI piazza Duomo.

COMISO piazza Diana

GIARRATANA via XX settembre

ISPICA piazza Unità d’Italia

MODICA piazza Matteotti

MONTEROSSO piazza S. Giovanni

POZZALLO piazza Municipio

S. CROCE CAMERINA piazza V. Emanuele

SCICLI piazza Italia – via Mormino Penna

VITTORIA piazza del Popolo

e sul sagrato di alcune chiese di RAGUSA

Nella sede di via Collodi 1, l’offerta sarà ampliata con le colombe pasquali Fiasconaro: contributo minimo € 15.